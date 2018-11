O hurling, desporto nacional irlandês, a Tamborada, desfile de tambores em Espanha, que assinala momentos de celebração, em particular durante a Semana Santa, a romaria Zapopan, do México, as técnicas de olaria das mulheres da cidade de Sejnane, na Tunísia, e os presépios de Cracóvia estão entre as candidaturas hoje aprovadas para a Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade.

A estas juntam-se as danças "Mooba", na Zâmbia, "Mwinoghe", no Malawi, "Khon", da Tailândia, e as "As-Samer", da Jordânia, assim como o teatro tradicional do Sri Lanka "Rukada Natya", as máscaras e rituais japoneses Raiho-shi, e o canto da 'guzla' - canto acompanhado da Sérvia.

Passaram também a fazer parte do Património Cultural Imaterial da Humanidade as manifestações da Cultura Congo, no Panamá, a arte poética e musical Dondang Sayang, da Malásia, a luta tradicional "Chidaoba", da Geórgia, os rituais festivos dos criadores de cavalos, no Cazaquistão, e as exibições hípicas de Omã.

À lista, o comité da UNESCO juntou, igualmente, o sistema tradicional de controlo de avalanches, nos Alpes, numa candidatura conjunta da Áustria e da Suíça.

O Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) está reunido desde segunda-feira, nas Ilhas Maurícias, para avaliar, até sábado, 40 candidaturas a Património Mundial.

Destas candidaturas, foram já aprovadas as técnicas de construção de muros de pedra, em zonas rurais de Espanha, Croácia, Chipre, França, Grécia, Itália, Eslovénia e Suíça, as festividades de Las Parrandas, em Cuba, e a música vocal folclórica da Croácia.

A medicina tradicional tibetana, as técnicas de elaboração de perfumes de Grasse, em França, a festa de Budslau, de tradição mariana, na Bielorrússia, as lendas de Dede Qorqud, no Azerbaijão, Cazaquistão e Turquia, a tinturaria e impressão tradicionais, em azul indigo, na Alemanha, Áustria, Eslováquia, Hungria e República Checa, e a colheita de carvalhinha e práticas medicinais a ela associadas, nos Montes de Ozren, na Bósnia-Herzegovina, foram também reconhecidas como património imaterial da UNESCO.