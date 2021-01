No frente a frente televisivo na SIC-Notícias, os dois candidatos às presidenciais de 24 de janeiro tiveram uma discussão acesa, com algumas interrupções à mistura, sobre o que os diferencia e quase ignoraram as críticas aos restantes candidatos, incluindo Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e recandidato, mas também os candidatos à esquerda.

Mayan Gonçalves começou o debate a repetir acusações a Ventura, que rotulou de “xenófobo, racista e troca-tintas”, por mandar "uma deputada negra para a terra dela”, por querer “confinar uma minoria” cigana e atacou-o por dizer que não pretende ser “Presidente de todos os portugueses”.

“Esta é uma enorme diferença” entre os dois, sublinhou Tiago Mayan Gonçalves.

Passavam pouco mais de três minutos, e o nível de decibéis subiu quando André Ventura confirmou que não queria “ser o Presidente de todos os portugueses”, “dos portugueses pedófilos, dos que vivem à conta do sistema” e voltou a dizer que “há um problema com a etnia cigana”, afirmando que vive “acima das suas possibilidades”, de subsídios.

E ironizou com o discurso do seu adversário “eu sou de direita, mas defendo as coitadinhas das minorias”, sugerindo que mudasse o nome do partido a que pertence de Iniciativa Liberal para “Esquerda Liberal”.

Mais à frente, Ventura acusou Mayan Gonçalves de ser um “travesti de direita”.

Ao longo de grande parte do debate, de 35 minutos, o candidato presidencial dos liberais tentou cavar diferenças com Ventura quanto à imigração, ao papel do Estado e dos apoios às minorias, como a cigana, demarcando-se do radicalismo do deputado do candidato e deputado do Chega.

O debate avançou e quando se falou da TAP e das ajudas do Estado o candidato apoiado pela IL criticou Ventura por admitir que “prefere fechar a torneira a 15 milhões de euros no Rendimento Social de Inserção (RSI)” para as minorias, mas dar “4.000 milhões” à TAP.

Comentário imediato de Ventura numa das várias interrupções: “Está a comparar a TAP com os ciganos?”