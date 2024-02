Os doentes internados em estabelecimentos hospitalares e os presos não privados de direitos políticos puderam pedir para votar antecipadamente nas legislativas a partir de 5 de fevereiro — e o prazo termina hoje, dia 19.

Caso esteja numa destas situações, deve fazer o pedido online, neste link. Durante o processo vai ter de indicar o seu número de identificação civil e anexar o "documento comprovativo do impedimento emitido pelo diretor do estabelecimento prisional ou passado pelo médico assistente e confirmado pela direção do estabelecimento hospitalar".

Saiba outras situações em que é permitido o voto antecipado neste artigo.