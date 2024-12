"A ULS São João aderiu à extensão do projeto nacional "Ligue antes, salve vidas", em vigor a partir de hoje, com o objetivo de reduzir a utilização inadequada do Serviço de Urgência e da Consulta Aguda nos Cuidados de Saúde Primários, promovendo o contacto prévio com a linha SNS 24 para garantir uma melhor orientação e segurança ao utente", é referido em comunicado enviado às redações.

"Queremos colocar cada tipologia de doente no local que mais adequadamente está preparado para o atender", explica Cristina Marujo, diretora do Serviço de Urgência. "Se os doentes menos graves forem atendidos em locais mais adequados à sua situação, temos maior disponibilidade e mais recursos para os doentes que efetivamente necessitam recorrer ao Serviço de Urgência Hospitalar".

E como é que tudo funciona? "O doente com sintomas deve ligar SNS 24 (808 24 24 24) antes de recorrer aos serviços de saúde, quer aos Cuidados de Saúde Primários, quer ao SU da ULS São João. Após a orientação feita pela linha, o doente pode ser orientado para ficar em autocuidados, para uma consulta agendada nos Cuidados de Saúde Primários, para o Centro de Atendimento Clínico, na Prelada, ou para o Serviço de Urgência, consoante a gravidade do seu estado clínico", explica Lígia Silva, diretora Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da ULS São João.

De acordo com a nota, "após a orientação feita pelo SNS 24, os casos que não sejam graves, mas necessitem de atendimento presencial (os designados 'verdes e azuis') serão encaminhados para os cuidados de saúde primários, para consulta com hora marcada no próprio dia ou no dia seguinte, ou serão encaminhados para o Centro de Atendimento Clínico, na Prelada".