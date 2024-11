Esta quarta-feira foram ouvidas duas explosões com um intervalo de 20 segundos na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Brasil.

De acordo com os meios de comunicação brasileiros, há a registar, pelo menos, uma vítima mortal e dois carros terão explodido, um dos quais estaria estacionado entre o STF e o Anexo IV da Câmara dos Deputados.

Uma das explosões terá ocorrido em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), que foi evacuado.

"No final da sessão do STF desta quarta-feira, dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela", disse o STF, citado pelo G1.

*Com Lusa