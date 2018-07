Os concelhos de Trancoso, no distrito da Guarda, e de Castro Marim, em Faro, apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, quase meia centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança estão hoje com risco muito elevado de incêndio.

O IPMA colocou ainda mais de meia centena de concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Lisboa, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Braga, Vila Real e Bragança em risco elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral oeste até final da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais do litoral Norte e Centro, e no interior do Alentejo até meio da manhã.

Estão também previstos períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral Norte e Centro até final da manhã.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado de noroeste, sendo moderado no litoral a sul do Cabo Mondego, em especial durante a tarde, soprando temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve.

Nas terras altas, vento vai soprar moderado a forte de noroeste até meio da manhã e a partir do final da tarde.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Viseu) e os 19 (em Faro) e as máximas entre os 22 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 32 (em Évora).