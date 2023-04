O IPMA colocou também os concelhos de Sardoal e Mação (Santarém), Gavião (Portalegre), Lagos, Portimão, Monchique, Silves, Loulé, Alcoutim e Castro Marim (Faro) em perigo muito elevado de incêndio.

Mais de 30 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Lisboa, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Bragança estão também em perigo elevado de incêndio.

O perigo de incêndio, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo.

Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela.

Está também previsto vento de noroeste, por vezes forte no litoral e terras altas, descida de temperatura e formação de geada no interior Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os -1 graus Celsius (na Guarda) e os 10 (em Faro, Lisboa e Aveiro) e as máximas entre as 11 (na Guarda) e os 22 (em Faro).