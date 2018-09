Os concelhos de Alcoutim e S. Brás de Alportel, no distrito de Faro apresentam esta terça-feira um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou ainda 19 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Bragança e Viseu em risco muito elevado de incêndio.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o "reduzido" e o "máximo".

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.