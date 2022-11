Este artigo é sobre Évora . Veja mais na secção Local

Um acidente com um planador provocou hoje dois feridos, o instrutor e um aluno, no Aeródromo da Amendoeira, no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, revelaram a Proteção Civil e o presidente da câmara.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA