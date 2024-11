Segundo uma nota publicada no portal da Procuradoria, um dos suspeitos, com 29 anos, munido de uma espingarda caçadeira, terá “efetuado dois disparos contra o ofendido”, com 40 anos, atingindo-o na perna direita.

Além do crime de tentativa de homicídio, o homem está acusado por “outros crimes”, não especificados na página da Internet do Ministério Público. O outro suspeito, de 24 anos, está indiciado por um crime de ofensa à integridade física, por alegadamente ter apedrejado o ofendido. Segundo o MP, os factos ocorreram em março de 2020, na cidade de Olhão, tendo a vítima sofrido ferimentos num dos membros superiores e no tronco, por ação de apedrejamento, e no gémeo da perna direita motivados pelos disparos da arma de fogo. A acusação foi deduzida pela procuradora da secção do Departamento de Investigação e Ação Penal de Olhão, para julgamento em tribunal coletivo.