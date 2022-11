Num comunicado enviado às redações, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ adianta que as detenções foram realizadas com o apoio da Unidade de Perícia Tecnológica e Informática, no âmbito de duas investigações distintas, que culminaram com as duas detenções no concelho de Angra do Heroísmo.

No decorrer de buscas domiciliárias os dois homens "foram encontrados na posse de milhares de ficheiros de imagem - fotografias e vídeos - retratando crianças, na sua maioria com idade inferior a 10 anos, em poses e atividades pornográficas".

De acordo com a PJ, os arguidos "utilizavam aplicações que permitem a obtenção e partilha de ficheiros".

Num dos casos foi "apreendido ‘hardware’ de armazenamento com capacidade superior a 20 ‘terabytes’", é ainda referido.

Segundo a polícia, os dois homens foram detidos "por fortes indícios da prática de crimes de pornografia de menores agravados” e, depois de presentes à autoridade judiciária competente, ficaram com a medida de coação de termo de identidade e residência.

O termo de identidade e residência, a medida de coação menos grave, determina que o arguido tem de comparecer perante as autoridades sempre que a lei o obrigar ou para tal for notificado.

O suspeito fica também sem poder mudar de residência ou ausentar-se dela por mais de cinco dias sem comunicar como pode ser encontrado.