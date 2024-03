A notícia foi inicialmente avançada pela SIC que adianta que as detenções aconteceram no domingo e que se deveram a tráfico de droga, crime que, na Indonésia, é punido com pena de morte.

Os dois detidos, ainda segundo a mesma fonte, têm entre 20 e 30 anos e são estudantes universitários.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros não revelou as identidades nem as razões da detenção, garantindo apenas o acompanhamento da situação.