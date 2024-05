André Villas-Boas assumiu esta terça-feira a presidência do FC Porto, com Pinto da Costa, presente nas bancadas do estádio do Dragão a passar-lhe a pasta. Pelo menos uma das pastas.

Qual a notícia?

É verdade que Villas-Boas assumiu a presidência do clube, mas ainda falta a da SAD, dado que a direção atual ainda não saiu, não tendo apresentado a demissão.

Villas-Boas pediu bom senso.

"Não poderia deixar de terminar este discurso sem fazer um apelo ao bom senso da administração da SAD do FC Porto! A vossa renúncia não seria jamais considerada um ato de fuga, mas sim, um ato nobre que vos elevaria. O clube não tem dois presidentes, tem um presidente eleito pela vontade expressa dos sócios numa mudança. Atrasar o inevitável é adiar a construção de um FC Porto mais forte de futuro e estou seguro de que é isso que vossas excelências desejam. A todos os associados do FC Porto, a todos os portistas e convidados aqui presentes o meu muito obrigado por tornarem este dia, um dia histórico do futuro do FC Porto! Só Há um Porto! Viva o FC Porto!", concluiu.

E qual foi a reação de Pinto da Costa?

Em relação às críticas à SAD, Pinto da Costa diz que não está a "usurpar o lugar" e que está "apenas a cumprir os estatutos", "aliás não somos nós. É o presidente da Assembleia Geral, que até antecipou a tomada de posse para 7 a nosso pedido, agora tem que pedir a Assembleia e cumprir os prazos. Agora tem que se cumprir os estatutos. Aliás, nós até queríamos mudar antes os estatutos, não nos deixaram antecipar a AG".

Pinto da Costa confirmou mesmo que estará sentado no banco de suplentes no final da Taça de Portugal, no final do mês, diante do Sporting, no Jamor.

"É nos interesses do FC Porto. Penso e estou convencido, e muita gente compreenderá, que a minha presença junto da equipa no final da Taça de Portugal, poderá ser uma ajuda. Não estou a ver que uma mudança abrupta no futebol fosse fator positivo, quando ainda nem falaram com o treinador nem com os jogadores. Se fosse, já o teria feito. Penso que a minha saída neste momento era negativa. De resto, não percebo a citação na medida em que ele já tem todos os dossiês possíveis, todas as questões que quiseram levantar, acesso a todos os serviços... Não vejo a diferença. Entrave? Nenhum. Tem tido tudo, tem visto tudo, têm-lhe sido dados todos os dossiês. Penso sinceramente que a minha presença no estádio é um acréscimo positivo para voltarmos a ganhar. Posso dizer que vou estar simbolicamente no banco do Jamor porque sinto que isso é importante. Vou estar no banco num sinal de força e união para que possamos ganhar", referiu.

E o que disse AVB posteriormente?

O novo presidente referiu que "n ão está em causa a presença histórica do presidente na final da Taça. A sua presença é um sentimento de força para a equipa. Na construção de uma organização e moderna, é lamentável que o FC Porto não seja um exemplo. A situação é sensível", disse, garantindo também a Pinto da Costa que o FC Porto "sempre foi a sua casa e será recebido de braços abertos".

Polémica à parte, o que o antigo líder desejou ao novo?

Pinto da Costa diz que o futuro do clube está bem entregue nas mãos de Villas-Boas. "Mais do que um bom programa é um nome com prestígio no Porto. Agora têm a mudança e espero, e estou convencido, e seguro que André Villas-Boas será capaz de levar o Porto em frente."

"São muitos desafios. A parte financeira é sempre um desafio para qualquer pessoa a qualquer altura, sempre foi desde que entrei. Ele pôs a 'bitola' alta ao dizer que para o ano seríamos campeões. É o que todos desejamos e era por isso que eu lutava. Espero que o FC Porto seja campeão pelos sócios", referiu.

Lourenço Pinto, presidente da atual Mesa da Assembleia Geral da SAD, respondeu ao pedido de André Villas-Boas e agendou para o dia 28 de maio, às 11h30, no Estádio do Dragão, a reunião que irá dar ao recém empossado presidente do clube também a liderança da SAD.