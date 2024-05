A organização desta quinta prova do Campeonato do Mundo (WRC) espera mais de um milhão de pessoas a assistir à passagem dos concorrentes daquela que é a etapa mais concorrida até ao momento.

“O nosso rali é uma referência mundial em termos de segurança e queremos que assim continue. Pedimos aos adeptos que vão estar nos troços que respeitem todas as indicações da GNR e dos comissários da prova, e que assistam ao rali unicamente nas zonas destinadas ao público, que foram pensadas para garantir todas as condições de acessibilidade e segurança. Só assim conseguiremos garantir o normal desenrolar da prova”, apelou Horácio Rodrigues, o diretor do rali.

Também a GNR sublinha a necessidade de o público colaborar com a organização e as autoridades.

“Será um dos pilares fundamentais para o sucesso desta operação. Temos uma operação complexa, que exigiu um grande planeamento da nossa parte, e queremos garantir a segurança de todos os espetadores e intervenientes no evento”, frisou a tenente-coronel Mafalda Almeida.

A mesma responsável da GNR apontou para “condições atmosféricas adversas, com temperaturas elevadas e tempo seco”.

“Como estamos em zonas florestais, reforçamos o apelo à colaboração de todos, também para a prevenção de incêndios”, concluiu.

A prova vai para a estrada na quinta-feira, com a superespecial da Figueira da Foz, primeira das 22 especiais que serão disputadas até domingo.

Entre os favoritos estão o campeão mundial, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), ou Sébastien Ogier (Toyota Yaris), vencedor da prova lusa por cinco vezes.