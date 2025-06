“Vamos gastar 600 mil milhões de dólares por ano por culpa de um imbecil que se senta ali a dizer ‘não vejo razões suficientes para cortar a taxa’. Pode ser que tenha de forçar algo”, disse o Presidente dos Estados Unidos, na quinta-feira, em declarações recolhidas pelo Financial Times.

Trump não detalhou o que poderia fazer, mas descartou forçar a saída de Jerome Powell, cuja mandato só expira em maio de 2026. A taxa de juro de referência da Fed está no intervalo entre 4,25% e 4,50%.

O Presidente norte-americano repetiu as críticas à Fed depois de na quarta-feira ter exigido um corte na taxa de juro em um ponto percentual, após ter sido conhecido o índice de preços no consumidor de maio, que saiu abaixo do esperado.

“Acaba de sair o IPC. Excelentes números! A Fed deveria baixar um ponto completo. Pagaríamos muito menos juros sobre a dívida que se vence. Muito importante!”, escreveu Trump na sua rede social.

Em 8 de maio, Trump chamara imbecil a Powell, depois de a Fed ter mantido a sua taxa de juro de referência na sua reunião de política monetária.