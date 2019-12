A saída dos dois elementos foi confirmada pela Academia Sueca, tendo Gun-Britt Sundstrom invocado o pedido de demissão por discordar da atribuição do Nobel ao escritor austríaco Peter Handke.

Apesar de ter dito que se sentiu honrada em participar na designação da autora polaca Olga Tokarczuk para Nobel da Literatura 2018, Gun-Britt Sundstrom disse que o mesmo não aconteceu com a escolha de Peter Handke para Nobel de 2019.

“A escolha do vencedor de 2019 não se limitou a recompensar uma obra literária e foi interpretada, dentro e fora da Academia, como uma tomada de posição que coloca a literatura acima da política. Essa ideologia não é a minha”, disse Gun-Britt Sundstrom ao jornal Dagens Nyheter.

Já Kristoffer Leandoer afirmou ter perdido “a paciência” para acompanhar a reforma interna, executada pela Academia Sueca depois do escândalo de agressões sexuais em 2017.

Os dois elementos tinham sido nomeados como membros externos do comité do Nobel da Literatura por um período de dois anos, com o objetivo de acompanhar a reforma estrutural na Academia Sueca.