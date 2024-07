Segundo o El País, três corredores precisaram de atendimento médico na quarta corrida de touros de San Fermín devido a hematomas no rosto, braço e crânio.

A corrida — com touros Fuente Ymbro, originários da cidade de San José de Valle, em Cádiz — teve uma duração total de dois minutos e 18 segundos, um segundo a menos do que no ano passado.

A primeira largada deste ano causou um total de seis feridos.

As touradas são um dos destaques das festividades de verão em toda a Espanha, sendo as mais conhecidas as de San Fermín.

Milhares de pessoas juntaram-se no dia 6 de julho na praça da Câmara Municipal durante o disparo do "chupinazo", um foguete que marca o início das festas de San Fermín em Pamplona.

Estas festas são conhecidas principalmente pelas imagens que passam nas televisões de todo o mundo da corrida (largada) de touros (“El Encierro”), ao longo de um percurso de 849 metros por três ruas do centro histórico de Pamplona.

As festividades locais tornaram-se famosas quando o ainda jovem escritor norte-americano Ernest Hemingway, então com 24 anos, publicou em 1926 o romance “O Sol Nasce Sempre (Fiesta)”, cuja ação se desenrola em Paris e Pamplona, durante as Festas de San Fermín.