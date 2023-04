"Os passageiros saltaram do balão", disse o governo do estado do México num comunicado, acrescentando que uma criança sofreu queimaduras.

As vítimas foram identificadas como sendo uma mulher de 39 anos e um homem de 50 anos. A menor sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, bem como uma fratura no fémur direito.

Não foi informado se havia outros passageiros no balão.

Um vídeo colocado nas redes sociais mostra a gôndola do balão a incendiar-se, num céu perfeitamente claro.

Refira-se que vários operadores turísticos oferecem voos de balão sobre Teotihuacan, cerca de 70 quilómetros a nordeste da Cidade do México, por cerca de 150 euros.

Com as suas Pirâmides do Sol e da Lua e a sua Avenida dos Mortos, Teotihuacan é um destino turístico popular, um monumento sobrevivente do período pré-colombiano.