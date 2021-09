Pelo menos duas pessoas foram mortas e 19 ficaram feridas hoje em vários ataques bombistas em Jalalabad, a principal cidade do leste do Afeganistão, de acordo com um funcionário do hospital e vários meios de comunicação locais.

Pelo menos duas bombas visaram os veículos das forças de segurança talibãs, de acordo com as mesmas fontes. Estes foram os primeiros ataques mortais desde que o Governo Talibã foi instalado, em 07 de setembro deste ano.