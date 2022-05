Este artigo é sobre Faro . Veja mais na secção Local

Duas pessoas morreram hoje na sequência da colisão entre dois veículos pesados no IC1, na zona de Messines, no Algarve, estando o trânsito cortado em ambos os sentidos da via, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

