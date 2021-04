O alerta para o fogo na habitação foi dado às 04:37.

Fonte do CDOS de Lisboa disse que o incêndio, que causou dois mortos, ficou resolvido às 05:45 e envolveu 17 operacionais, com o apoio de oito veículos.

De acordo com a RTP, que esteve no local durante a manhã, as vítimas serão dois idosos, com idades entre os 70 e os 80 anos.

Na sequência deste acidente seis pessoas, que viviam num anexo da habitação, ficaram desalojadas.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a origem do incêndio.

No local estiveram os bombeiros da Malveira, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Guarda Nacional Republicana e a PJ.

(Notícia atualizada às 10h00)