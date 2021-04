Dois pilotos sofreram hoje ferimentos ligeiros na sequência de um despiste no Rali de Vieira do Minho, a decorrer este fim de semana, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Braga (CDOS).

Os feridos foram transportados para o Hospital de Braga pelos Bombeiros de Vieira do Minho e da Póvoa de Lanhoso, que prestam assistência na prova, disse. O acidente deu-se às 11:30, tendo a prova estado suspensa durante as manobras de socorro, frisou. O Rali Vieira do Minho, que se realiza este fim de semana, conta para o Campeonato Norte de Ralis.