O movimento islamita palestiniano Hamas entregou hoje dois reféns à Cruz Vermelha no sul da Faixa de Gaza, no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel.

Os militantes libertaram Yarden Bibas, de 35 anos, pai das duas últimas crianças mantidas em cativeiro, cujo destino é ainda incerto, e ainda o franco-israelita Ofer Kalderon, de 54 anos. Ambos foram raptados e levados para Gaza durante o ataque liderado pelo Hamas a Israel, a 07 de outubro de 2023, que desencadeou o atual conflito no Médio Oriente. Outro refém, o americano-israelita Keith Siegel, de 65 anos, também deverá ser libertado hoje e entregue à Cruz Vermelha na Cidade de Gaza, a norte do território. Desde o início das tréguas, a 19 de janeiro, foram libertados 15 reféns em troca de centenas de prisioneiros palestinianos detidos em Israel. A troca de hoje é a quarta realizada no âmbito da trégua. Uma organização não-governamental palestiniana indicou que Israel libertará hoje 183 prisioneiros. Um total de 33 reféns israelitas deverão ser libertados em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos durante as seis semanas iniciais da trégua. Israel diz ter recebido informações do Hamas de que oito dos reféns foram mortos no ataque do Hamas, a 07 de outubro de 2023, ou morreram mais tarde, já em cativeiro.