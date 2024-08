Um sismo com magnitude de 6,9, seguido de outro de 7,1, abalou hoje o sudoeste do Japão e obrigou a Agência Meteorológica do país (JMA) a ativar um alerta de tsunami de até um metro na costa do Pacífico.

O primeiro abalo ocorreu às 16:43 (08:43 em Lisboa). De acordo com a agência meteorológica, o sismo ocorreu a uma profundidade de 30 quilómetros na costa da província de Miyazaki, na ilha de Kyushu, no sul do país. O Instituto Americano de Geofísica informou que o segundo abalo, com magnitude de 7,1, ocorreu no mesmo local. Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).