Segundo o El País, o polícia recolheu esta sexta-feira o depoimento dos dois únicos sobreviventes do acidente.

O motorista, Carlos Monzón, de 63 anos, e María del Rosario González Rocha, de 49, de nacionalidade peruana, afirmaram que usavam cinto de segurança, dados confirmados pela Guardia Civil, que prestou os primeiros socorros no local do acidente.

Contudo, não foi possível esclarecer até ao momento se os restantes passageiros, todos falecidos, usavam ou não o cinto de segurança. De recordar que alguns dos cadáveres foram recuperados do interior do autocarro e outros do rio Lérez.

O veículo, que levava nove passageiros, caiu de uma altura de 35 metros de uma ponte em Cerdedo-Cotobade, por motivos que estão a ser investigados pelas autoridades espanholas.

O incidente ocorreu às 21:19 horas na véspera de Natal na estrada nacional 541, ao quilómetro 67 na direção de Pontevedra, ao passar pela cidade de Pedre, em Cerdedo-Cotobade, na Galiza.

O primeiro telefonema recebido pelas autoridades espanholas foi de um particular, que viu a vedação de proteção de uma ponte destruída, mas não viu nada no rio, mas momentos depois o 112 recebeu mais chamadas do interior do autocarro.

As condições meteorológicas adversas e o caudal do rio complicaram o trabalho das equipas de emergência.