“Dois militares norte-americanos foram mortos hoje e outros dois ficaram feridos em operações, quando o seu veículo atingiu um explosivo na província de Kandahar”, no sul do país, informou a missão da NATO no Afeganistão, em comunicado.

As vítimas estavam a realizar operações como parte da missão de apoio à NATO”, acrescentou o mesmo comunicado.

A nota explica ainda que a identidade dos soldados mortos não será revelada até que tenham decorrido 24 horas, para que a comunicação “possa ser feita em primeiro lugar às famílias”.

O porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, reinvindicou, numa mensagem publicada na rede social Twitter, a autoria de uma “poderosa explosão” que atingiu “um veículo de tropas estrangeiras numa área perto da base aérea de Kandahar”, que abriga soldados norte-americanos.