A casa de moda italiana Dolce & Gabbana anunciou nesta quarta-feira que cancelou um desfile previsto para esta noite em Xangai, após um escândalo provocado pela publicação de vídeos e comentários considerados racistas.

"O GREAT SHOW será adiado para data posterior por algumas razões. Pedimos desculpas pelo incómodo causado", pronunciou-se a gigante italiana na rede social chinesa Weibo.

Segundo o Guardian, a polémica veio à tona após a publicação de vídeos promocionais do desfile na conta do Instagram da Dolce & Gabbana. Neles, uma modelo asiática é vista a tentar comer uma pizza e espaguete com pauzinhos sob as ordens de uma voz masculina.

Os utilizadores acusaram o conteúdo de trivializar a cultura chinesa e de representar mulheres chinesas de forma racista. A casa italiana tentou conter os estragos ao apagar os vídeos em menos de 24 horas, mas a notícia já se tinha espalhado nas redes sociais com o hashtag #BoycottDolce ("#BoicotemaDolce")

Mas o caso não ficou por aqui, tendo-se agravado após a divulgação na Internet de print-screens de uma discussão no Instagram entre um utilizador e o estilista "pai" da casa, Stefano Gabbana, na qual este último se queixa do boicote ao vídeo e usa "emojis" de excremento para definir a China como pais, acusando os chineses de serem "uma mafia ignorante, suja e malcheirosa".

A empresa garante que a conta da Dolce & Gabbana foi hackeada e o seu departamento legal disse estar "a investigar urgentemente".

"Lamentamos os inconvenientes causados por essas publicações não autorizadas. Respeitamos a China e o povo chinês", escreveu a empresa no Twitter.

Várias celebridades chinesas iam assistir ao desfile, mas após a polémica a maioria anunciou nesta quarta-feira que não ira comparecer ao evento. "Amo o meu pais natal", disse a atriz Li Bingbing aos seus 42 milhões de fãs no Weibo, ao passo que os managers do cantor Wang Junkai informaram que este não iria comparecer, acrescentando que "o nosso pais natal é mais importante que qualquer outra coisa, nós apreciamos o vigor e a beleza da nossa herança cultural".