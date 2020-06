Por seu lado, Vítor Marques, vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, lamentou a “zona de produção” da fábrica “gravemente afetada”, já que esta “tem um papel fundamental em termos de emprego, criação de riqueza e alavancagem da economia local”.

“Quero agradecer à GNR que teve um papel fundamental, em articulação com a Proteção Civil, no sentido de evacuar as habitações, criar segurança e na preocupação com um depósito de gás de uma empresa contígua. Os bombeiros fizeram um excelente trabalho com o reforço distrital”, destacou.

Segundo o sítio na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta para o fogo, na zona industrial de Rio Meão, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, foi feito às 21:46.

Às 01:00, estavam no local 151 operacionais apoiados por 50 veículos.