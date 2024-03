Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá conta que, no domingo de Páscoa, o céu vai apresentar-se temporariamente muito nublado com aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente acompanhados de trovoada, sendo mais intensos no Minho e Douro Litoral a partir da tarde, e diminuindo de frequência na região Sul.

Segundo o IPMA, a neve deverá continuar a cair nas serras da região Norte e na Serra da Estrela, enquanto o vento será de oeste ou sudoeste, soprando por vezes forte no litoral e nas terras altas, com rajadas até 60 quilómetros por hora.

O IPMA prevê para domingo de Páscoa uma temperatura mínima entre 6ºC e 11°C, sendo entre -3ºC e 6°C no interior Norte e Centro, e uma pequena subida da temperatura máxima, em especial na região Norte.

A temperatura máxima vai oscilar entre 11ºC e 17°C, sendo inferior a 10°C em alguns locais do interior Centro.

O IPMA indica também que a agitação marítima vai diminuir gradualmente, mantendo-se até ao início da tarde de domingo sob aviso amarelo a sul do Cabo Raso, com ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros na costa ocidental, e ondas de sudoeste com três a quatro metros na Costa Sul.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera refere ainda que o estado do tempo em Portugal continental continua a ser influenciado por ondulações frontais associadas a uma vasta região depressionária que se estende desde a Islândia até à região da Madeira.

Um dos seus núcleos foi a depressão Nelson que, entretanto, se deslocou para nordeste.