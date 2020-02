Era um líder respeitado dentro do Governo, e “à medida que o processo revolucionário avançava, estava convencido de que o regime democrático” em Portugal ia ser construído a partir de “um amplo setor público e pela reforma agrária”, no Ribatejo e Alentejo.

É aqui que começam os erros que Domingos Lopes aponta a Álvaro Cunhal. Por exemplo, por considerar que os “partidos da direita, e por vezes, o próprio PS, como não estando interessados no regime”.

Outro erro foi pensar que o facto de “os partidos da direita e do PS” se aliarem para “pôr termo às nacionalizações e à reforma agrária” ia implicar “o fim do regime”.

“A inteligência, a capacidade de Cunhal como dirigente não estão em causa. Há, no entanto, observando hoje, a esta distância temporal, a insistência em teses manifestamente fora da realidade. Esta é uma delas”, escreveu em “Memórias Escolhidas”, editado pela Guerra e Paz e que chega na quarta-feira às livrarias.

Outro erro apontado a Cunhal, que também tinha uma “compreensão da necessidade de compromisso”, foi ter “sobrevalorizado o papel dos militares” na revolução dos Cravos.

“Com o avanço da revolução”, lê-se no livro, Cunhal convenceu-se “de que não haveria retrocesso para o processo português”.

Passados mais de 40 anos sobre a entrevista de Oriana Fallaci, em junho de 1975, em que Cunhal admitiu que Portugal nunca iria ter uma democracia ou um parlamento ao estilo ocidental.

Hoje, Domingos Lopes continua a achar que “não foi verdade o que a jornalista lhe atribuiu” e que o que o secretário-geral do PCP quis dizer foi que o país “não seria uma democracia como existia no Ocidente, mas algo diferente, em que o regime democrático tinha como base um amplo setor público e a reforma agrária”.

No livro, Domingo Lopes explica como era o seu trabalho no setor internacional do PCP, descreveu algumas visitas de delegações portuguesas a países governados por partidos comunistas, antes da queda do Muro de Berlim e do fim da União Soviética, da Roménia à Coreia do Sul.

Sendo um dirigente comunista conceituado internacionalmente, Álvaro Cunhal era convidado a discursar nos congressos do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) e também a visitar países da Europa de Leste e não só.

Domingos Lopes conta que, na década de 1980, Cunhal reuniu-se com o líder comunista da Hungria, Janos Kádár, para “fazer ver ao Álvaro a importância de ter em conta o mercado e a participação dos cidadãos na construção do socialismo”.

O encontro com Nicolae Ceausescu foi “algo de muito estranho”, dado que o líder comunista romeno estava sentado “a metros” de Cunhal e falou uma hora e um quarto (da hora e meia que tinha destinada ao encontro) sobre o socialismo e como “estava ameaçado” pelas orientações de Moscovo. O secretário-geral do PCP optou por não responder.