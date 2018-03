O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou hoje o orçamento do Governo federal, horas depois de ter admitido o veto por não contemplar a verba que pretendia para financiar na totalidade o muro com o México.

"Vou assinar o projeto de lei" mesmo que ele tenha "muitas de coisas com as quais não estou contente", afirmou Trump, numa declaração na Casa Branca, após a assinatura do orçamento federal, aprovado de madrugada pelo Senado, com 65 votos a favor e 32 contra.

Donald Trump promulgou a lei orçamental federal de 1,3 biliões de dólares antes da meia-noite de hoje, para evitar que os Estados Unidos enfrentassem uma terceira paralisação administrativa parcial num período de poucas semanas.