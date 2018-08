O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acusou esta quarta-feira a China de "complicar as coisas" em relação à questão norte-coreana, no momento em que as negociações entre Washington e Pyongyang enfrentam um impasse.

“A China complica imenso as coisas no que toca às relações com a Coreia do Norte”, disse Trump, reiterando, no entanto, que tinha “um relacionamento fantástico” com o líder norte-coreano Kim Jong-un, com quem se reuniu em meados de junho em Singapura.

Para Trump, “uma parte do problema com a Coreia do Norte está relacionado com as disputas comerciais com a China”, reafirmando a sua disposição em rever a natureza das relações comerciais entre Washington e Pequim.

“Nós veremos o que se vai passar [com a Coreia do Norte], mas eu tive de agir sobre a China em relação ao comércio, pois era realmente injusto para o nosso país”, disse o Presidente norte-americano, lamentando que os seus antecessores tenham “fechado os olhos” neste caso.

As negociações para a desnuclearização na Coreia do Norte estão a arrastar-se há semanas e o cancelamento da viagem do ministro dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos, Mike Pompeo, à Coreia do Norte foi um sinal desta estagnação nas negociações entre os dois países.

“Os Estados Unidos estarão prontos para discutir quando ficar claro que o Presidente Kim está pronto para assumir o compromisso de desnuclearizar completamente a Coreia do Norte", disse Pompeo, na terça-feira.