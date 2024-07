Nas redes sociais o candidato à presidência americana fala em tentativa de assassinato.

De acordo com a agência noticiosa, Trump tinha começado a discursar quando se começaram a ouvir estrondos.

Segundo relatou a AP, também no local, o candidato à Casa Branca baixou-se rapidamente enquanto os seus guarda-costas o acompanharam do palco até ao carro.

O antigo presidente norte-americano ergueu o punho em desafio, debaixo de aplausos dos seus apoiantes. O ex-presidente foi visto com sangue na orelha direita após os disparos, enquanto era cercado por agentes do serviço secreto, que o escoltaram de punho erguido para fora do local, diante de uma plateia cheia de apoiantes.

Imediatamente depois, os Serviços secretos afirmaram que Trump 'está a salvo' após o incidente no comício.

Também a campanha de Donald Trump disse hoje, através de um comunicado, que o candidato republicano às eleições presidenciais norte-americanas “está bem”, depois de ter sido retirado de um comício na Pensilvânia após se terem ouvido tiros no local.

O ex-presidente norte-americano “está bem e está a ser examinado num centro médico local”, indicou o porta-voz, Steven Cheung, citado no comunicado.

“O presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela sua rápida ação durante este ato hediondo”, acrescentou.

Segundo o comunicado, ainda serão divulgadas mais informações sobre o caso.

*Com AFP e Lusa