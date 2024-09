O ex-presidente Donald Trump diz que não participará noutro debate eleitoral com Kamala Harris. "Não haverá terceiro debate", escreveu Trump no site Truth Social.

"Quando um lutador perde um combate, as primeiras palavras que lhe saem da boca são: “QUERO UMA DESFORRA”. As sondagens mostram claramente que ganhei o debate contra a camarada Kamala Harris, a candidata da esquerda radical dos Democratas, na terça-feira à noite, e ela pediu imediatamente um segundo debate. Ela e o Joe Corrupto destruíram o nosso País, com milhões de criminosos e pessoas mentalmente perturbadas a entrarem nos EUA, sem qualquer controlo e sem serem controladas, e com a inflação a levar à falência a nossa Classe Média. Toda a gente sabe isso, e todos os outros problemas causados por Kamala e Joe - foi discutido em grande pormenor durante o Primeiro Debate com o Joe, e o Segundo Debate com a Camarada Harris. Ela não compareceu no Debate da Fox e recusou-se a participar no da NBC e da CBS. KAMALA DEVIA CONCENTRAR-SE NO QUE DEVIA TER FEITO DURANTE OS ÚLTIMOS QUASE QUATRO ANOS. NÃO HAVERÁ TERCEIRO DEBATE!", escreveu Trump.

No debate, realizado a 10 de setembro, Kamala Harris classificou Donald Trump como "extremista" e amigo de ditadores, enquanto o republicano apelidou-a como "marxista" no debate televisionado e repleto de trocas de farpas, colocando mais lenha na fogueira de uma já explosiva eleição presidencial nos EUA.