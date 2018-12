O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou hoje a "liderança inabalável" do seu antecessor George Bush, que morreu na sexta-feira em Houston aos 94 anos.

“Através de sua autenticidade, do seu espírito e compromisso inabalável com a fé, a família e o seu país, o Presidente Bush inspirou gerações de cidadãos norte-americanos”, afirmou Trump através de um comunicado divulgado a partir de Buenos Aires, onde participa na cimeira do G20.

O antigo Presidente dos Estados Unidos George H.W. Bush morreu aos 94, disse na sexta-feira o porta-voz da família, Jim McGrath.

Bush morreu pouco depois das dez horas da noite (04:00 em Lisboa) de sexta-feira, cerca de oito meses após a morte de sua esposa, Barbara Bush.

O 41.º Presidente dos Estados Unidos serviu de 1989 a 1993 e oito anos depois assistiu à tomada de posse do seu filho George W. Bush, que se tornou o 43.º Presidente.

George H.W. Bush viu sua popularidade aumentar no período da Guerra do Golfo em 1991, mas esse capital desapareceu num período de recessão breve, mas profunda. O republicano acabou por ser derrotado pelo democrata Bill Clinton, quando procurava assegurar um segundo mandato.

Bush também foi um herói da Segunda Guerra Mundial, congressista do Texas, diretor da CIA e vice-presidente de Ronald Reagan.

Bush era o patriarca de uma dinastia política que inclui o filho George W. Bush, que foi também Presidente, outro como governador, John Ellis Bush (que chegou a ser candidato nas primárias republicanas à presidência dos EUA) e um neto que atualmente ocupa um cargo estadual no Texas.