António Arnaut, dono do terreno agrícola com 19 hectares no Baixo Mondego, adjacente ao dique direito do leito principal do Mondego que colapsou nas cheias de dezembro de 2019, afirma que pediu uma reunião à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) através da Associação de Beneficiários da Obra Hidroagrícola do Baixo Mondego e que até ao momento, mais de um mês depois, ainda está "à espera" de resposta.

"Até hoje ninguém me disse nada, nem um pedido de desculpas. Nada, só silêncio. Tenho oito a dez hectares cheios de areia e um buraco cheio de água [com vários metros de profundidade], nada disto é da minha responsabilidade, está tudo assoreado e não sei como resolver a situação", disse António Arnaut, perante a reportagem da Lusa, na zona onde já foi construído o aterro provisório que impede a entrada de água do Mondego, enquanto olhava os campos de milho desaparecidos debaixo da areia.

Para além dos sedimentos a perder de vista depositados no terreno de cultivo (e que, segundo os seus cálculos, afetarão outros cinco proprietários confinantes), o agricultor aponta os pedaços de laje de betão, parte do revestimento do canal de rega "que partiu e anda aí todo espalhado", pedras de várias dimensões e pedaços de barro dos taludes do mesmo canal, uma árvore com vários metros de tronco e respetiva raiz ou bocados de carrinhos de supermercado "daqueles que a malta das Queima das Fitas em Coimbra lança ao rio", entre os detritos ali colocados pela enxurrada pós-colapso do dique.

Residente em Coimbra e com casa de família em Formoselha, concelho de Montemor-o-Velho, o também engenheiro civil e engenheiro mecânico já tinha feito a colheita do milho, mas afirma que ainda não tem um orçamento dos prejuízos, nem sequer sabe se pode mexer na areia arrastada pelo caudal do Mondego e ali depositada.