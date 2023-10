De acordo com o The New York Times, Dorothy Hoffner morreu durante o sono na noite de domingo para segunda-feira, na sua casa em Chicago.

Um enfermeiro e amigo próximo referiu que a causa da morte ainda não foi confirmada.

Dorothy fez o seu salto de paraquedas a 1 de outubro, "não para provar algum ponto existencial sobre aproveitar todas as emoções, mas simplesmente porque queria", explica o jornal. O primeiro salto aconteceu quando tinha 100 anos.

"A idade é apenas um número", disse Hoffner a uma multidão entusiasmada que batia palmas momentos após pousar em terra. E logo de seguida questionou quando podia saltar novamente.

Devido ao feito, pensa-se que a americana deverá ter quebrado o Recorde Mundial do Guinness para a pessoa mais velha do mundo a saltar de paraquedas — mas tal ainda não foi oficialmente confirmado.

A Skydive Chicago e a Associação de Paraquedistas dos Estados Unidos celebraram Hoffner numa declaração conjunta citada pela Associated Press.

"Estamos profundamente tristes com o falecimento de Dorothy e sentimo-nos honrados por ter feito parte da transformação do seu salto de paraquedas num recorde mundial".

"O paraquedismo é uma atividade que muitos de nós guardamos com segurança nas nossas listas de desejos. Mas Dorothy lembra-nos que nunca é tarde para viver a emoção de uma vida. Seremos eternamente gratos pelo facto de o paraquedismo ter feito parte da sua vida emocionante e bem vivida", disseram.