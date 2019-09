"A emergência climática é uma corrida que estamos a perder mas que ainda podemos ganhar. A crise climática é provocada por nós e as soluções devem vir de nós. Temos as ferramentas: a tecnologia está do nosso lado", afirmou Guterres perante dezenas de líderes internacionais ao abrir a Cimeira da Ação Climática, que decorre hoje na sede da ONU.

Vista como forma de dar um novo fôlego ao Acordo de Paris, alcançado em dezembro de 2015, a cimeira convocada por António Guterres já deu os seus frutos. Respondendo ao apelo de Guterres 66 países subscreveram o princípio da neutralidade carbónica em 2050, comprometendo-se a não produzir nessa altura mais gases com efeito de estufa do que aqueles que conseguirem absorver. Até agora só uma vintena de países (Portugal foi o primeiro) o tinha feito.

O anúncio foi feito esta manhã na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, mas nem isso tirou o ceticismo da ativista Greta Thunberg, a jovem sueca que ficou mundialmente conhecida por fazer no seu país greves contra a inação do governo na luta contra as alterações climáticas. A jovem foi convidada para discursar na cimeira e o que fez foi perguntar aos líderes mundiais como é que se atreveram a roubar-lhe os sonhos e a infância.

Greta Thunberg falou das provas científicas sobre as alterações climáticas, das extinções de espécies e destruição de ecossistemas, e acusou os dirigentes do mundo de só falarem de dinheiro e do crescimento económico. “A mudança vai chegar, quer vocês gostem ou não”, disse. E os líderes mundiais aplaudiram-na.