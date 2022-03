Que o cão pode ser o melhor amigo do homem não há dúvidas — que o cão pode ser ainda o terapeuta, também não. É o que estão a descobrir os idosos das instituições sénior de Valença, que têm agora acesso a um “programa inovador de terapia com cães”, anuncia a autarquia daquele município do distrito de Viana do Castelo.

Num comunicado, a câmara explica que o projeto leva, duas vezes por mês, “cães treinados em terapias e interações assistidas por animais”. Ao longo de quinze sessões, estes terapeutas de quatro patas “estão a interagir com os utentes dos lares da Santa Casa da Misericórdia e da Cruz Vermelha de de Valença”.

“A terapia assistida com cães é um método inovador interventivo e terapêutico que tem por objetivo melhorar os aspetos sociais, físicos, cognitivos, motivacionais e emocionais dos seniores institucionalizados de Valença”, acrescenta o município.

Citada no comunicado, a vice-presidente da câmara municipal de Valença, Ana Paula Xavier, diz que “estas sessões tem como objetivo contribuir para melhorar a qualidade de vida dos nossos seniores residentes nos lares destas duas instituições valencianas”.