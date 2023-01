"Confirmamos que passa a 12 o número de mortes no dia de hoje em Puno, durante confrontos com as forças da ordem nas imediações do aeroporto de Juliaca", disse à AFP uma fonte.

A violência ocorreu na cidade de Juliaca, no sudeste da região de Puno, deu conta um funcionário da autarquia local ao atualizar de nove para 12 o número de mortes que havia sido divulgado.

Os manifestantes exigem a saída de Dina Boluarte, que assumiu a presidência do Peru após a destituição e prisão do então presidente, Pedro Castillo, no dia 7 de dezembro.

A destituição de Castillo resultou de uma tentativa de dissolver o Congresso e começar a governar por decreto. Ação que desencadeou semanas de confrontos em todo o país que tem sido assolado por anos de instabilidade política.

Os manifestantes irritados com a remoção de Castillo querem que Boluarte renuncie e se convoque novas eleições.

A cidade de Juliaca, localizada na região de Puno, na fronteira com a Bolívia, tem sido um foco de protestos antigovernamentais.

Desde 4 de janeiro que a cidade está praticamente em greve geral.