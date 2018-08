O encontro na capital belga realizou-se quando continua a situação da embarcação da guarda-costeira italiana "Diciotti", que permanece atracado na Catânia, no sul de Itália, desde segunda-feira, com 150 imigrantes a bordo, que aguardam autorização do ministro do Interior italiano, o ultradireitista Matteo Salvini, para poderem desembarcar.

Enquanto não for desbloqueada a situação do "Diciotti", o novo Governo de Itália ameaça reduzir a contribuição do país para o orçamento comunitário.

Na reunião, de caráter técnico, "não se tomaram decisões", precisaram fontes da Comissão Europeia (CE), que convidaram técnicos de Espanha, Itália, Malta, Irlanda, França, Alemanha, Luxemburgo, Grécia, Holanda, Bélgica, Áustria e Portugal a uma reunião informal para avançar no assunto.