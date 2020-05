“Quando for retomada, sê-lo-á também na completa normalidade, trata-se de uma dragagem obedecendo ao mais altos padrões internacionais”, afirmou o presidente da APA, Nuno Lacasta, no âmbito de uma audição, por videoconferência, com a comissão parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, na Assembleia da República.

De acordo com o presidente da APA, a obra foi suspensa por motivos técnicos e, depois, no âmbito do confinamento devido à pandemia, mas “cerca de 80% da dragagem” está já concluída.

“Está previsto, em princípio, que a obra retorne em novembro”, adiantou Nuno Lacasta.

Apesar de a obra não estar ainda finalizada, o responsável da APA reforçou que “a dragagem estava a correr na perfeita normalidade”, destacando o nível de atenção aos possíveis impactos, “que excedeu o ‘standard’ nestas matérias”, com dezenas de interações com o promotor, a Câmara Municipal de Setúbal, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

Além da escolha dos locais para deposição de sedimentos, o Projeto de Melhoria das Acessibilidades Marítimas do Porto de Setúbal, que inclui as dragagens do Sado, teve o cuidado de não perturbar as comunidades de roazes (golfinhos), com equipas de biólogos a participar constantemente na monitorização dos trabalhos, e de preservar os valores patrimoniais presentes naquela zona, com a presença permanente de um arqueólogo.

Questionado sobre a deputado do PAN Cristina Rodrigues sobre a morte de 11 animais, inclusive cinco golfinhos, o presidente da APA assegurou essas ocorrências “nada tiveram a ver com os trabalhos de dragagem”.

Sobre o procedimento pós-avaliação de impacto ambiental do projeto, Nuno Lacasta indicou que a auditoria será concretizada após a conclusão dos trabalhos, por uma entidade externa certificada.

“Do ponto de vista de dragagens desta natureza, não temos, nos últimos anos, memória de algo tão acompanhado”, considerou o responsável, reforçando que este foi um dos projetos mais analisados.