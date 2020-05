A sua capital homónima, de acordo com os dados mais recentes, lidera no número de mortes (1.126) e de casos (10.520) de coronavírus em todo o estado do Rio de Janeiro.

Em conferência de imprensa, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, anunciou hoje mais medidas para intensificar o isolamento social, que serão válidas entre os dias 12 e 18 de maio.

Entre as normas destacam-se a proibição de circulação automóvel em algumas regiões da cidade, o encerramento de lojas não essenciais, além de bares e restaurantes.

Crivella acrescentou que as apostas presenciais nas agências de lotaria também serão restringidas, assim como todas as obras no município que não sejam consideradas de “emergência”.

Também o governo do estado brasileiro de Pernambuco, no nordeste do país, deu hoje informações sobre a ampliação das medidas de isolamento social, a partir do próximo sábado, nas cidades de Recife, capital regional, e nas vizinhas Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e São Lourenço da Mata.

Embora as autoridades locais não tenham usado o termo “lockdown”, o decreto proíbe os cidadãos dessas localidades de saírem de suas casas sem efetiva necessidade.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.