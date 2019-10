Na segunda-feira, um comité do conselho de Dublin que cobre o bairro de Rathgar, onde o escritor e poeta nasceu em 1882, apoiou uma moção para que o presidente da Câmara pedisse ao governo irlandês que repatriasse os restos mortais de Joyce, atualmente na Suíça.

O objetivo é “dar reconhecimento oficial a alguém a quem não fomos muito agradecidos no passado”, contou à AFP Dermot Lacey, membro do Conselho da Cidade de Dublin que apresentou a petição.

O governo irlandês, que na época do poeta estava sob a influência da Igreja católica, tinha rejeitado o repatriamento do corpo de James Joyce após a sua morte em janeiro de 1941, devido às violentas críticas que ele fez contra a instituição.

Lacey explicou que está a tentar entrar em contacto com os parentes do autor de “Ulisses”, considerada a sua maior obra, e que cumprirá a sua vontade de regressar à Irlanda. A ideia é tentar que as ossadas sejam devolvidas à Irlanda antes da comemoração do centenário da publicação da obra, em 2022.

“O exílio era um elemento-chave nos seus escritos, mas vai segui-lo até à eternidade? Não acho que isso faça parte do plano”, disse Paddy McCartan, também membro do Conselho, segundo o The Guardian.