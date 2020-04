O apoio emocional às famílias enlutadas e à própria equipa é uma das vertentes do serviço que, segundo a coordenadora, Teresa Manteigas, tem contribuído para que “a maioria das pessoas consiga lidar com o processo da perda, gerir as suas reações e lidar com o sofrimento”.

É a Teresa Manteigas, responsável pela área da saúde mental, que chegam casos como os de doentes oncológicos que pedem para morrer em casa junto da família ou dos doentes mentais que é preciso acompanhar para que cumpram “a medicação e, agora nesta fase, as medidas de confinamento”.

Em tempo de “solidão e medo da pandemia” a UCC tem a funcionar “um serviço de apoio emocional, com atendimento telefónico, às pessoas com mais dificuldades em gerir o confinamento”. Mas, Teresa Manteigas não tem dúvidas de que, “quando a pandemia der tréguas, vão aumentar os casos de depressão e outros problemas a necessitar de tratamento”.

Quando chegar o dia, a equipa da UCC lá estará, pronta a intervir, como faz todos os dias - agora com cuidados redobrados na proteção pessoal de profissionais e utentes que, em alguns casos, viram a frequência das visitas diminuídas devido à pandemia de covid-19.

“Mas todos compreendem”, assegura a responsável, acrescentando que todos os dias recebem telefonemas de alguma família a saber se estão bem.

Estão, assegura, sublinhando que nem entre os doentes nem na equipa da UCC foi até hoje registado qualquer caso de covid-19.

(Por: Dina Aleixo da agência Lusa)