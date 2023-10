É elétrico, é português e estará, em breve, operacional na ria de Aveiro.

O primeiro ferryboat 100% elétrico a ser desenvolvido inteiramente em Portugal ganhou o nome de “Salicórnia”, numa homenagem a uma das plantas originária das salinas costeiras e que pode ser extraída na Ria de Aveiro.

Desenvolvido pela empresa portuguesa, Navaltagus, do grupo ETE, ligará São Jacinto, em Aveiro, e o forte da Barra, Ílhavo, assume-se “como projeto pioneiro na Europa”, lê-se num comunicado enviado às redações, projeto que junta a empresa e a Câmara Municipal de Aveiro. Vai integrar a operação AveiroBus e substituirá o atual navio responsável por esta travessia.

Movido a baterias de lítio substituíveis (longevidade de dez anos) e previsível durabilidade da embarcação por 30 anos, tem autonomia para 26 viagens por dia.

O novo ferryboat, 37,4 metros de comprimento, 9,2 metros de boca e 1,7 metros de calado, pode transportar mais de 250 passageiros e 19 carros a cada uma das ligações, um reforço de capacidade de 30% (utentes) e 90% (viaturas) quando comparada com a embarcação que substitui. A estas alterações quantitativas, acresce a vista panorâmica 360º no piso superior o que permitirá imagens únicas da Ria de Aveiro e de São Jacinto.

7,3 milhões de investimento. Ida para a água em breve

Ao todo, foram investidos 7,326.490,13 euros no projeto público-privado, um dos primeiros ferryboats elétricos a ser construídos em toda a Europa, com exceção dos construídos e usados nos países nórdicos, onde esta tipologia de transporte já é utilizada. “Demorou dois anos a desenvolver pelas preocupações ao nível da sustentabilidade e inovação, desde o design às funcionalidades de navegação que lhe permitem ser um barco com zero emissões de CO2”, adiantam os promotores.

Comparado com a anterior embarcação que fazia a ligação, movida a combustível fóssil, permitirá uma “redução de emissões superior a 300 toneladas e reduz em 30% o consumo energético”, acrescenta a nota de imprensa.

O projeto do Ferryboat Elétrico é cofinanciado pelo POSEUR, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo de Coesão, no valor de 2,25 milhões de euros, para um investimento total da CMA (Ferryboat e Sistema de Carregamento) de cerca de 9 milhões de euros.

A cerimónia de apresentação pública e de batismo do novo Ferryboat Elétrico de Aveiro decorreu nos Estaleiros da Navaltagus, no Seixal, e contou com as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves, Luís Nagy, Presidente do Conselho de Administração do Grupo ETE, de Luís Figueiredo, Acionista e Administrador do Grupo ETE, Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal do Seixal e de Jorge Delgado, Secretário de Estado da Mobilidade Urbana.

A aguardar a melhoria das condições climatéricas será transportado por reboque até à Barra de Aveiro onde permanecerá em testes de navegação e de carregamento. A inauguração oficial e operacionalização do percurso a anunciar em breve.

Fique a conhecer o novo Ferryboat Elétrico de Aveiro aqui.