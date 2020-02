O programa está enquadrado na rede internacional C40 e procura mulheres com projetos que se enquadrem nos objetivos da Lisboa Capital Verde 2020.

Para se inscreverem no programa, as empreendedoras devem ter um projeto inovador nas áreas prioritárias de Lisboa Capital Verde 2020: energia, mobilidade, água, ruído, qualidade do ar, alterações climáticas, economia circular e biodiversidade.

As candidaturas estão abertas até ao dia 29 de março e a vencedora ganha 10 mil euros.

O programa é constituído por duas fases. A primeira é um bootcamp intensivo de 7 dias em que as participantes podem criar, desenvolver e partilhar as suas ideias de negócio ou negócios e sucessiva capacitação para a respetiva implementação.

A segunda fase é um programa de de acompanhamento dividido em três tipos de atividades: mentoria individual e personalizada; eventos de comunidade e eventos de networking.

As candidatas pré-selecionadas apresentam presencialmente o seu projeto a um painel de jurados, constituído por representantes das entidades promotoras e especialistas. Este painel vai considerar os critérios de alinhamento com os objetivos da Lisboa Capital Verde 2020, nível de inovação e de diferenciação, qualidade da equipa e exequibilidade do projeto, para chegar às 25 fundadoras que vão participar no bootcamp.

No final do bootcamp serão selecionados 15 projetos para a fase seguinte do programa. No dia 8 de outubro, as 15 participantes vão fazer o pitch dos seus projetos perante o júri, numa sessão pública onde será escolhida a vencedora.

Para além dos 10 mil euros, a vencedora terá acesso direto a incubação na Casa do Impacto, acesso à rede de mentores e parceiros da Startup Lisboa, ao programa de aceleração Maze e à possibilidade de implementar o seu projeto no Município de Lisboa.

Sobre o Women4Climate Lisboa O Women4Climate Lisboa é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, da Startup Lisboa e da Casa do Impacto/SCML e nasceu da adesão de Lisboa à rede C40, a rede de liderança climática das grandes cidades que pretende combater as alterações climáticas. É um programa de mentoria e capacitação de mulheres responsáveis por projetos com um impacto climático positivo, com o objetivo simultâneo de chamar a atenção para o papel-chave das mulheres no ativismo climático nas cidades.