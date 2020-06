A pergunta é feita pela The Atlantic e, atendendo aos acontecimentos das últimas semanas, é algo que muitas pessoas já pensaram. Um país com mais de 100 mil mortes por covid-19, ao sabor de decisões erráticas e que, na última semana, expôs feridas nunca saradas, a da violência policial e a do racismo. Uma espécie de barril de pólvora que alastrou após a morte de George Floyd sob o joelho de um polícia depois de detido por alegadamente ter usado uma nota falsa de 20 dólares para fazer uma compra.

1968 foi o ano em que, no intervalo de dois meses, Martin Luther King e Robert Kennedy foram assassinados. Também o ano em que todos os dias jovens americanos perdiam a vida na guerra no Vietname (a "The Atlantic" refere uma média de 50 mortes por dia). E ainda o ano do massacre de Orangeburg, na Carolina do Sul e dos protestos - e depois motins - em mais de 100 cidades após a morte de Martin Luther King, que incluiram a atuação da Guarda Nacional em Washington.

Apesar de tudo o que relembra o ano de 1968, a verdade é que 52 anos depois desse ano de todas as tensões nos Estados Unidos, algumas coisas mudaram. Não chega para mudar o que está errado, mas podem ser um contributo importante para forçar essa mudança.

Senão vejamos.

Os números

De Minneapolis a Atlanta ou de Nova Iorque a Los Angeles, os protestos nas ruas foram cobertos por centenas de jornalistas que acabaram por ser também vítimas da atuação da polícia. O U.S. Press Freedom Tracker afirmou ter 100 situações de violação da liberdade de imprensa em investigação em apenas três dias. Percebe-se melhor a dimensão deste número se acrescentarmos que, em regra, por ano existem 100 a 150 casos de violação da liberdade de imprensa.

O que dizem os CEO

Nem sempre é fácil às empresas intervir no espaço político e, sobretudo as de maior dimensão, são muitas vezes acusadas de chegarem tarde às grandes discussões da sociedade.

Com a América a ferro e fogo desde a morte de George Floyd, vários CEOs quebraram essa regra não escrita da máxima prudência e reserva e juntaram a sua voz aos protestos e apelos por mudança.

Eis o que alguns disseram:

Robert Smith, CEO e fundador da Vista Equity Partners e um dos mais destacados empresários afro-americanos escreveu numa carta à equipa: “Tirem tempo para contactar com as comunidades que estão em maior sofrimento e façam com que saibam que os apoiamos e que somos um só”.

e um dos mais destacados empresários afro-americanos escreveu numa carta à equipa: “Tirem tempo para contactar com as comunidades que estão em maior sofrimento e façam com que saibam que os apoiamos e que somos um só”. Kenneth Frazier, CEO da Merck , em entrevista à CNBC: “O que a América afro-americana vê naquela gravação é que este afro-americano, que podia ser eu ou outro qualquer afro-americano, está a ser tratado como menos do que humano”.

, em entrevista à CNBC: “O que a América afro-americana vê naquela gravação é que este afro-americano, que podia ser eu ou outro qualquer afro-americano, está a ser tratado como menos do que humano”. Evan Spiegel ,CEO do Snapchat , ao The Information: “A desigualdade económica na América atingiu níveis nunca visto em quase um século, as pessoas de cor não podem ir a uma mercearia ou correr sem terem medo de ser assassinadas sem consequências, e colocando de forma simples, a experiência americana está a falhar” [na mesma entrevista exigiu uma comissão de reparações para os atos de violência]

, ao The Information: “A desigualdade económica na América atingiu níveis nunca visto em quase um século, as pessoas de cor não podem ir a uma mercearia ou correr sem terem medo de ser assassinadas sem consequências, e colocando de forma simples, a experiência americana está a falhar” [na mesma entrevista exigiu uma comissão de reparações para os atos de violência] Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, que está sob críticas da sua própria equipa, disse na sexta-feira que tinha uma “reação visceral negativa” ao que acontecera mas que se mantinha “comprometido com a liberdade de expressão”. Um dos engenheiros da equipa respondeu-lhe: “silêncio é cumplicidade”.

We'll always have Germany

O Twitter destacou-se entre as várias empresas que assumiram uma posição sobre a morte de George Floyd e os acontecimentos que lhe sucederam e o CEO da rede, Jack Dorsey, "ganhou" uma guerra com Donald Trump que propôs inclusive legislação que lhe permita atuar sobre as redes sociais.

Do outro lado do Atlântico, veio uma proposta. Num tweet também, Thomas Jarzombek, a pessoa que em Berlim responde pela área de inovação e startups, escreveu que o Twitter estaria bem melhor se a sede fosse na Europa. “É um convite para virem para a Alemanha. Aqui podemos criticar o governo, bem como lutar contra as fake news. Temos um ótimo ecossistema tecnológico e de startups, a vossa empresa encaixar-se-ia na perfeição e eu abro-vos as portas”.

Tudo depende de como vê

“Qual foi a sua primeira reação quando viu o vídeo do polícia branco a pressionar com o joelho o pescoço de George Floyd enquanto este gritava ‘não consigo respirar’?” É com esta pergunta que começa o texto assinado pelo ex-jogador de basquetebol, Kareem Abdul-Jabbar, publicado no LA Times.

Isto é como começa, e isto é como acaba: “Por isso, o que vê quando vê os manifestantes negros depende se vive numa casa em chamas ou se está a assistir pela televisão com uma taça de tiras de milho à espera que o ‘NCIS’ comece”.

E o que está entre um e outro parágrafo ajuda-nos a todos a perceber o que se passa.

