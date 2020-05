O Banco Alimentar Contra a Fome organiza duas grandes campanhas de recolha de alimentos por ano, recorrendo a voluntários que vão recolhendo as doações nas superfícies comerciais. Depois, os alimentos são levados para as instalações da organização, na zona de Alcântara, em Lisboa, e lá são organizados.

É esse processo que Marcelo Rebelo de Sousa faz questão de acompanhar todos os anos, ajudando inclusivamente a separar os alimentos.

Este ano, a pandemia e as medidas de contenção que foram decretadas proibiram a presença dos voluntários nos supermercados, e a azáfama que segue nos armazéns brancos e azuis, pintados com as cores e os símbolos do Banco Alimentar. Este ano os pavilhões estão vazios, não há pessoas e não há alimentos.

E foi precisamente essa questão que o chefe de Estado assinalou quando falou aos jornalistas no final da visita: “Há um ano isto estava cheio, a campanha tinha começado há dois dias, [hoje] isto está vazio”.

Por isso, fez “um apelo muito simples, para uma coisa complicada”, e pediu aos portugueses que “façam esse esforço”.

Apontando que “é preciso preencher o que está vazio”, por que há pessoas “que sofrem com esse vazio”, Marcelo Rebelo de Sousa pediu aos que “não estão a passar tão pior assim” que pensem “naqueles que estão a passar mal, e vão passar mal mais um mês, e mais dois meses, e mais três meses, e mais seis meses, e mais um ano, o tempo que durar a crise”.

“Em muitos casos pessoas já com idades, em que não é fácil o retomar o trabalho em condições que são condições que nunca conheceram, assim com esta crueza estão a conhecer quando já não é fácil refazer a vida”, exemplificou, falando em “pobreza envergonhada”.