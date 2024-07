Carol Hunt e as suas duas filhas, a esteticista Hannah Hunt, de 28 anos, e a tratadora de cães Louise Hunt, de 25 anos, foram encontradas feridas numa casa em Bushey, Hertfordshire, na terça-feira, tendo morrido pouco depois no local.

Depressa as três mulheres foram identificadas como familiares do comentador de corridas da BBC John Hunt e as homenagens e mensagens de condolências têm-se multiplicado, conta o The Guardian.

"Eram uma família privada, todos muito simpáticos. Todos faziam as suas próprias coisas. Louise abriu um negócio há alguns anos e era um negócio próspero — todos nós levávamos os nossos cães para serem tratados", referiu Glyn Nicholas, que viveu na mesma rua que as vítimas durante 50 anos. "Uma família muito unida e que adorava a rua."

"Eram a família mais adorável e gentil. Eram os seres humanos mais dóceis. Não mereciam isto. Eram almas lindas", disse outra vizinha, Su Kehinde.

Também os colegas do comentador têm feito as suas homenagens. "A notícia sobre a família de John Hunt é absolutamente devastadora. Os nossos pensamentos estão com John e a sua família neste momento incrivelmente difícil e vamos dar-lhe todo o apoio que pudermos", lê-s numa nota da BBC Radio 5 Live.

"Não há palavras. Como toda a gente, sinto-me entorpecido e doente por causa do John, perante um mal tão incompreensível. Toda a gente que conhece o John sabe que ele é o arquétipo absoluto do homem de família, tão orgulhoso deles, por isso é impossível saber o que ele pode estar a passar", frisou também o correspondente de corridas da BBC, Cornelius Lysaght.

"Mas sei que estou a falar em nome de toda a comunidade das corridas e também de toda a comunidade dos meios de comunicação desportivos, da qual ele fez parte durante tanto tempo, quando digo que todos lhe estão a enviar condolências, amor e apoio. É simplesmente horrível", disse ainda.

O comentador de corridas da ITV e da Sky Sports, Matt Chapman, também reagiu ao sucedido. "Notícias como esta já são chocantes, mas a nível pessoal ainda mais quando envolvem um amigo e colega que respeitamos totalmente. Não há palavras. Apenas o desejo de dizer ao John que o adoramos e que as corridas o adoram. Há muitos de nós com quem ele pode falar se precisar ou quiser".

A polícia britânica encontrou ao final da tarde de quarta feira o autor do homicídio da mulher e das duas filhas do comentador da BBC. O homem terá utilizado uma besta e outras armas.

As três mulheres foram encontradas "gravemente feridas" na terça à noite em Bushey pela polícia, que tinha sido avisada do sucedido. As vítimas morreram pouco depois da chegada dos serviços de emergência.

Segundo Jon Simpson, chefe da polícia de Hertfordshire, os investigadores estimam que o ataque foi "seletivo" contra as vítimas.